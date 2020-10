Jeff Bridges anuncia que tiene cáncer: "Me han diagnosticado un linfoma"

El actor estadounidense Jeff Bridges anunció este martes a través de su cuenta de Twitter que padece un linfoma.

El intérprete dio a conocer este hecho utilizando una frase de "The Dude", su personaje en la película "The Big Lebowski".

"Como diría The Dude… Una nueva mierda ha salido a la luz", escribió el actor.

"He sido diagnosticado con un linfoma. Aunque se trata de una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos y el pronóstico es bueno. Estoy comenzando el tratamiento y los mantendré informados sobre mi recuperación", sostuvo.

"Estoy profundamente agradecido por el amor y el apoyo de mi familia y amigos. Gracias por vuestras oraciones y buenos deseos. Y, mientras tengo tu atención, recuerda ir a votar. Porque estamos todos juntos en esto", agregó el artista.

I’m profoundly grateful for the love and support from my family and friends.

Thank you for your prayers and well wishes. And, while I have you, please remember to go vote. Because we are all in this together. https://t.co/6sAU4MYixl

Love, Jeff

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020