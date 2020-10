Karen Doggenweiler: "Me hubiera encantado ser Primera Dama"

Karen Doggenweiler aseguró que le hubiera "encantado ser Primera Dama", luego de las tres candidaturas presidenciales de Marco Enríquez-Ominami.

En entrevista con Domingos Dominicales, el espacio de Felipe Bianchi y Mauricio Contreras, la periodista afirmó que "me hubiera encantado hacer el rol de Primera Dama".

Francisco Vidal explica por qué será candidato presidencial: "Estamos en el momento más difícil de la centro izquierda desde 1990" Francisco Vidal aseguró además que "si fracasamos y en segunda vuelta en la papeleta aparece Jadue y Lavín, yo voto Jadue, ahí no me pierdo".

"Hubiese hecho algo completamente distinto, más moderno. Yo creo que es muy difícil gobernar de todas maneras, pero sí tenía muchas ideas", expresó.

La conductora de televisión insistió que le "hubiera encantado ser Primera Dama. Cuando uno pone sus convicciones, sus sueños, ganas en algo, en un proyecto donde se la juega, y evidentemente me hubiera encantado y lo hubiera hecho la raja".

"Si uno está postulando a algo, y es un ticket con alguien, uno se la juega y sería raro que no tuviera un programa de Gobierno (…) cómo no sentirme orgullosa de haber estado a la par con él remeciendo a los chilenos y pagando muchos costos por toda esta ruptura. Yo creo que lo hubiese hecho muy bien él y muy bien yo, con el compromiso", remató Karen Doggenweiler.

¿Una candidatura propia?

Consultada si postularía al Parlamento, la comunicadora afirmó que "no me gusta el Congreso". En ese sentido, indicó que "el hemiciclo no es lo mío".

Respecto a una posible candidatura a una alcaldía, Doggenweiler también la descartó.

"No, yo creo que no. No sé. No creo en esa cosa. No me gusta esto de estar yo ahí", expresó.