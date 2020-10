Halloween: casa fue iluminada y sincronizada bajo el estridente sonido de "Enter Sandman" de Metallica

Sin palabras. Una familia en California, Estados Unidos, tuvo la genial idea de decorar e iluminar su casa para la fiesta de Halloween con un juego de luces que incluye una espectacular sincronización del clásico Enter Sandman de Metallica.

La decoración incluye prácticamente de todo para el terror: tumbas, arañas y dos calabazas que "cantan" el clásico de la banda de metal.

Sin embargo, esta familia no es la primera que realiza algo similar, ya que en 2019 se habían lucido con un decoración similar bajo el sonido de "Chop Suey" de System of a Down.