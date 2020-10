Andrea Tessa y su larga lucha por su salud: "Nunca hay que decir 'le gané al cáncer'"

Andrea Tessa contó cómo superó el cáncer de vejiga, el cual fue diagnosticado pocos días después del terremoto del 27 de febrero del 2010. Si bien la cantante ha podido desarrollar una vida plena, asegura que "nunca hay que decir 'le gané la batalla al cáncer'".

En conversación con el programa de Instagram de la Revista Velvet, Velvet al desayuno, Tessa admitió que hay que "estar atenta siempre. Nunca hay que decir ‘le gané la batalla al cáncer’, porque no hay que decir eso. Es perder el respeto y a ese bicho hay que respetarlo, porque aparece. Primero hay que escuchar tu cuerpo, hay que chequearte, tienes que hacerte chequeos".

Hoy como animadora de RecTV, de Canal 13, con un programa de entrevistas y música, se muestra más tranquila, ya que "en septiembre me hice el chequeo y todo bien", pero no se confía, porque "es un tema con el que tendré que vivir siempre y me tendré que chequear siempre".

Tessa recordó que se enteró pocos días después del terremoto 8.8. "El 2010 yo venía con una sensación de malestar, pero es el mismo malestar de cuando has tenido una cistitis, ninguna diferencia", dijo y aclaró que "yo nunca había tenido una cistitis. Fue el verano más incómodo. Entonces empecé a tomar lo que se toma para esta cosa y si bien no tenía dolor, pero sí seguía un malestar raro".

A los días después viajó con su pareja viajó a Antofagasta a un matrimonio, para el 26 de febrero y con hora para el 3 de marzo. "Viene el terremoto y una amiga mía me dijo 'no te vengas a Santiago porque está con sicosis en estos momentos. La gente está muy asustada. Vienen réplicas a cada rato"", recordó.

"No aguanté el dolo y le dije a Iván Simunovic (su pareja), 'necesito ir acá, ya no puedo ir a Santiago"" y con el doctor Reinaldo Morales se enteró que era cáncer. "Le pregunté qué hay que hacer y me dijo que me opere", cerró Tessa.

Ahora asegura que solo toma agua alcalina y aseguró que "no tomo agua de la llave nunca más. Me compré una máquina maravillosa con la que alcalinizo el agua y cocino".

Andrea Tessa hoy es rostro de RecTV con un programa de música: