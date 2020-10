Kim Kardashian recuerda el impacto por el juicio a O.J. Simpson: "Destrozó a nuestra familia"

Kim Kardashian relató uno de los momentos más dolorosos de su vida en su participación en la tercera temporada del programa de entrevistas de Netflix, "No necesitan presentación" de David Letterman.

Allí, la socialité recordó como vivió su familia el llamado "juicio del siglo" al ex jugador de fútbol americano O.J. Simpson, por el asesinato de su ex esposa Nicole Brown Simpson y su amigo Ron Goldman.

En ese sentido señaló que su familia era muy cercana a la del deportista, indicando que su núcleo cercano se fracturó luego que su padre, el abogado Robert Kardashian, fuera parte del equipo legal de O.J. Simpson mientras que su madre Kris Jenner apoyó a Brown, quien era su mejor amiga.

"La semana antes de que eso sucediera, estábamos todos juntos en México en un viaje familiar, los Simpson y nosotros", expresó Kim Kardashian.

