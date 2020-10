Patricia Maldonado se burla de bajo rating de "Bienvenidos": "Más marcamos nosotras"

El equipo de "Bienvenidos" no lo viene pasando nada de bien, el bajo rating y las filtraciones de quiebres en el equipo, no mantienen el mejor ánimo dentro del programa y además, se suman las burlas, como las de Patricia Maldonado.

La expanelista de "Mucho Gusto" y quien tiene su programa en YouTube "Las Indomables", que conduce junto a Catalina Pulido, se burló del bajo rating del matinal.

"Tener dos mil seiscientas personas en vivo y en directo es maravilloso", dijo Maldonado, haciendo referencia a su programa virtual.

Catalina Pulido comentó que Canal 13 "marcó 3 puntos" y ahí Maldonado dijo: "Más marcamos nosotras".

"Nosotras marcamos mucho. Anoche tuve una conversación con un amigo, a quien yo quiero mucho, resultado, que me dijo lo siguiente, 'Maldonado, te quiero contar que yo me voy a trabajar, llego a un lugar que es conocido, llego y me dicen ¿viste lo que dijo la Maldonado? Yo lo encuentro maravilloso", aseguró.

