Tom Holland revela primera imagen como Nathan Drake en la película de Uncharted

Tom Holland dio a conocer este jueves la primera imagen oficial de la película Uncharted, en donde interpretará a Nathan Drake.

Esto en la adaptación a la pantalla grande la popular saga de videojuegos.

"Encantado de conocerte, soy Nate", escribió el actor en su cuenta de Instagram.

Cabe mencionar que el estreno de Uncharted fue retrasado producto de la pandemia de coronavirus, quedando como fecha el 8 de octubre de 2021, acorde a ComicBook.

Por su parte Nolan North, quien hace la voz de Nathan Drake en el videojuego, también dio a conocer imágenes de su visita al set donde es el rodaje de la cinta.

"¡Como mirarse en un espejo! Orgulloso de tener a @TomHolland1996 continuando con el legado de Drake! ¡Absolutamente rompiéndola ! ¡Gracias por la visita al set!", expresó en su cuenta de Twitter.

Like looking into a mirror! Proud to have @TomHolland1996 continuing the Drake legacy! Absolutely smashing it!

Thanks for the set visit!!@unchartedmovie pic.twitter.com/sfiFYUJVyH

— Nolan North (@nolan_north) October 22, 2020