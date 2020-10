Antonia Santa María debuta en la animación junto a su esposo en 13C: primera invitada es Paola Volpato y su hijo

Hoy a las 22:30 horas, 13C estrenará “El personaje de mi vida”, proyecto que marca el debut de los actores y matrimonio: Antonia Santa María y Álvaro Viguera en la conducción.

Realizado por la productora La Santa y el Teatro Municipal de Las Condes, el programa consistirá en un ciclo de conversación con actores y actrices nacionales en torno a ese personaje que han querido interpretar en su carrera teatral; o que ya interpretaron y los marcó para siempre; o ese que, por la experiencia que les dio, se transformó en el personaje de su vida.

A través de la elección de este personaje, se hablará de teatro y anécdotas de los invitados, para así conocer un poco más de ellos y su pasión teatral. “Lo que queremos es que al final de cada programa el público diga ´aprendí algo o conozco a un actor o actriz chilena reflexionando´, porque muchas veces la gente se queda con cierta imagen de nosotros que no es lo que somos”, destaca Santa María, quien luego de trabajar en teatro con su marido ahora lo hace a través de este proyecto. “Con él funcionamos muy bien trabajando juntos y esta experiencia nos dejó muy contentos”, agrega la actriz al respecto.

“El personaje de mi vida” tiene varias significaciones para la mujer que actualmente se puede ver en la retransmisión de “Brujas” como “Sharon Janet” por Canal 13. Por un lado, es su debut conduciendo un programa de televisión y, por otro, es su regreso a la pantalla chica luego de tres años de ausencia de ésta.

Acerca de su debut como conductora, Antonia señala, entre risas, que “eso hace la cuarentena… nos vimos obligados a modificar nuestro trabajo y felices, porque queríamos hablar de teatro y fue muy bueno hacerlo desde este lugar. Me gustó y también me acomodó y me enorgullece el resultado que logramos, más aún porque quienes participaron en el programa quedaron felices”.

La primera invitada en el "Personaje de mi vida"

La primera gran invitada de “El personaje de mi vida” será Paola Volpato, quien elegirá a “Gertrudis”, Reina de Dinamarca y madre de “Hamlet”, como el personaje de su vida. Y como será la tónica del espacio, el invitado deberá representar de alguna manera dicho rol. En el caso de la emblemática actriz de teleseries, ella leerá extractos de “Hamlet” junto a su hijo actor, Manuel Castro. Cabe recordar que Paola está casada con el también actor Felipe Castro y tienen dos hijos, uno de los cuales siguió el camino de sus progenitores.

Por medio de una representación hogareña, que incluyó muchas tomas de espaldas, varios primeros planos y fotografías de Manuel pequeño con sus padres, Paola y su hijo se lanzaron a la aventura de actuar juntos por primera vez para televisión, todo lo cual se podrá ver esta noche por la señal de cable del 13.

Consultada por vincularse con su hijo desde la gran pasión de ambos, como es la actuación, Volpato confiesa que “me sorprendió. Es muy cercana la apreciación, pero siento que tiene una pasión artística muy grande”, destacando que “es inteligente en el hacer, busca la verdad y tiene una mirada crítica y actual del teatro”, sintetizando que se siente “orgullosa” del trabajo hecho para el programa de 13C y de su hijo.