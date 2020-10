Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este sábado 24

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

Todo ha comenzado a despejarse más, pero no hay que bajar la guardia, debes mantenerte muy alerta y presente. Es bueno ser precavido y tener siempre una carta bajo la manga.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Si te nace ayudar, hazlo, aunque creas que tu ayuda será mínima es inmensa para quien realmente la necesite.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Vamos por el mundo caminando y destruyendo cosas, crees que es tiempo de cambiar y se puede, sólo debes comenzar a hacerlo tú y tu ejemplo se extenderá.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Que no te importe lo que los demás hablen de ti a tus espaldas, no tomes nada personal, sobre todo si no son capaces de decirte lo que piensan sobre ti a la cara.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Si quieres pensar positivo, enfocarte en tu bienestar, comienza a disfrutar más y cuida la naturaleza, ella necesita de tu ayuda en estos momentos.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Si tienes una meta y te ha costado mucho poder concretar y ya estás un tanto estresado, date tu tiempo y renueva tus ideas, pero no es opción darse por vencido.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Cuando estás más débil es cuando más sacas fuerzas, eres persona y sientes mucho, acepta, respeta tu proceso y jamás te des por vencido, todo está comenzando a mejorar.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

No sacas nada con andar de mal humor, debes hacer un esfuerzo por comenzar a calmar esos impulsos, que lo único que han traído a tu vida son problemas.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Tomas este tiempo como un aprendizaje que te ayudará a crecer, todo lo que observamos tiene múltiples perspectivas y debes ser capaz de siempre mirar la mayoría de éstas.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Sólo debes pensar en ti mismo, en tu bienestar personal y luego en el de los demás, si quieres comenzar a mejorar, debes comenzar por ti.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Hoy más que nunca piensas en las injusticias y tu corazón se aprieta, crees que todo está mal distribuido y que las cosas deben comenzar a cambiar radicalmente.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Deja atrás los hábitos negativos, te harán dar un gran paso de madurez. Eres fuerte y perseverante para lograr metas materiales y espirituales.