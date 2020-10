Patricia Maldonado y Catalina Pulido la emprenden otra vez contra Tonka: "Fue tonta"

"Las Indomables", programa en YouTube conducido por Patricia Maldonado y Catalina Pulido, es un lanza dardos diario y ahora fue el turno de Tonka Tomicic.

Ambas mujeres criticaron a la conductora de "Bienvenidos", donde volvieron a comentar el episodio en que expulsó del estudio a Hermógenes Pérez de Arce.

“Por Dios que la Tonka fue tonta, ¿cómo se metió en camisa de once varas? si la Tonka no debería nunca haberse abanderizado por un lado, eso no lo puede hacer. Se quemó sola”, dijo Pulido.

Margot Kahl rompe años de silencio en los medios por la muerte de Pato Frez: "Tengo tanta tristeza" La ex animadora de "Buenos Días a Todos" comentó el fallecimiento del locutor y recordó la época de gloria del matinal de TVN.

“Fue contraproducente, un arma de doble filo (…) decirle a una eminencia como don Hermógenes Pérez de Arce ‘váyase’, o sea, obviamente que la mina la cagó, fue tonta”, agregó la actriz.

Patricia Maldonado contra Tonka

Patricia Maldonado también arremetió contra la animadora "pudo aprovechar el momento para realizar un debate televisivo. La Tonka pudo haberse convertido en ese momento en la mejor conductora de Chile, tenía a Hermógenes Pérez de Arce y tenía a Carlos Ominami, dos extremos”.

Navegador Opera ofrece hasta 8.000 dólares por navegar dos semanas Ojo que no se necesita experiencia ni nada muy especial, sólo ser mayor de edad y tener voluntad para buscar memes y videos exóticos.

“Entonces seguramente se iba a provocar una discusión, porque Hermógenes le hubiera contestado exactamente lo que la gente quería”, agregó Maldonado.