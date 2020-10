Un gran poder conlleva una gran responsabilidad: Doblao llama a votar responsablemente con gracioso video de Spiderman

A solo días del plebiscito constitucional que podría iniciar un cambio de la Carta Magna del país o mantener la actual, la preocupación de algunas personas es que la gente asista a votar y que lo haga de manera responsable. Por lo mismo Doblao hizo gracioso video.

La reconocida página que dobla escenas de películas famosas con hilarantes frases del acontecer nacional ahora usó a Peter Parker y su ganas de hacer dibujos en el voto, mientras su tío Ben y la tía May buscan convencerlo que lo tome en serio.

Hay que aperarse: ¿Cuándo parte y cuánto dura la ley seca para el plebiscito constitucional? Como en cada elección, este domingo 25 de octubre no se podrán vender bebidas alcohólicas durante los comicios.

"Un gran poder conlleva una gran responsabilidad" es la icónica frase que recibe el joven Spiderman cuando recibe sus poderes, según escribió en los cómics Stan Lee, una frase que también podría aplicar en el plebiscito de este domingo 25 de octubre.

El video comienza con la pareja de adultos mayores preocupados porque aún no va a votar su sobrino "Pedrito", por lo que el tío lo lleva en el auto. Aprovechando las escenas de la película de 2002 interpretada por Toby Maguire y Cliff Robertson, Doblao da la lección de lo importante que es no hacer rayados o dibujar en el voto, porque lo podría anular.

Sin embargo, "Pedrito" no hace caso, por lo que su voto no queda computado para el apruebo como él y su familia quería, lo que provoca que gane el rechazo, lo que según el video, lleva a la muerte del tío por no tener recursos para costear su salud.

Todo termina siendo un sueño, en le cual Peter Parker se da cuenta que se debe tomar con seriedad el proceso y no arriesgar que su opción no sea contabilizada como quiere, poniendo en riesgo toda la elección.

Revisa el video de Doblao llamando a votar responsablemente en el plebiscito: