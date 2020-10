Scarlett Johansson protagonizará nueva película del director chileno Sebastián Lelio

Scarlett Johansson será protagonista y una de las productoras de "Bride", la nueva película del director chileno Sebastián Lelio e inspirada en la novia de Frankenstein.

El cineasta, responsable de cintas como "Gloria" y la ganadora del Oscar "Una mujer fantástica", estará a cargo de la dirección del filme, que será producido por el estudio A24 y distribuido por Apple.

"La trama sigue a una mujer creada para ser la esposa ideal, la obsesión singular de un empresario brillante. Cuando rechaza a su creador, se ve obligada a huir de su existencia confinada y enfrentarse a un mundo que la ve como un monstruo. Es en la carrera que encuentra su verdadera identidad, su sorprendente poder y la fuerza para rehacerse a sí misma como su propia creación", informa el portal estadounidense Deadline.

Sebastián Lelio / Agencia Uno

El guion de la película está a cargo de Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo, escritoras de la serie "Orange Is the New Black".

Cabe recordar que Lelio dirigió en Estados Unidos un remake norteamericano de "Gloria" ("Gloria Bell") protagonizado por Julianne Moore y "Disobedience", con Rachel McAdams y Rachel Weisz.