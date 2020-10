Cartelera de TV: películas y series para ver hoy domingo 25 en la pantalla chica

TAXI DRIVER

TCM (DirecTV 504, Movistar 603, VTR 052, Claro 112)

Horario: 22:00.

Para sobrellevar el insomnio crónico que sufre desde su regreso de Vietnam, Travis (Robert De Niro) trabaja como taxista nocturno en Nueva York. Es un hombre insociable que apenas tiene contacto con los demás, se pasa los días en el cine y vive prendado de Betsy (Cybill Shepherd), una atractiva rubia que trabaja como voluntaria en una campaña política. Pero lo que realmente obsesiona a Travis es comprobar cómo la violencia, la sordidez y la desolación dominan la ciudad. Y un día decide pasar a la acción.

VERDADES OCULTAS

Mega (DirecTV 150, Movistar 120, VTR 020, Claro 054)

Horario: 15:30.

Teleserie chilena con la historia de Laura, una mujer que vive en la extrema pobreza y abandono y vende a un empresario a una de sus dos hijas para alimentar a la otra, las que 20 años después se convertirán en rivales, al enamorarse del mismo hombre. Protagonizada por Marcela Medel, Camila Hirane, Carmen Zabala, Osvaldo Silva y Matías Oviedo.

LA CUEVA

AXN (DirecTV 209, Movistar 504, VTR 060, Claro 106)

Horario: 20:30.

En las profundidades de un bosque de Rumania, un equipo de científicos se tropieza con las ruinas de una abadía del siglo XIII. Al realizar un reconocimiento más minucioso, descubren algo inesperado: la abadía está construida sobre la entrada de un enorme sistema de cavernas subterráneas en las que habita una especie desconocida. Con Cole Hauser, Morris Chestnut, Lena Headey, Piper Perabo, Eddie Cibrian, Rick Ravanello, Marcel Iures, Kieran Darcy-Smith, Daniel Dae Kim, Vlad Radescu y Brian Steele.

MENTIRAS VERDADERAS

La Red (DirecTV 148, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 21:00.

Late. Eduardo Fuentes conduce este late que combina humor, contingencia, música y actualidad y cuyos temas conversa con uno o más invitados. Esta noche, especial del Plebliscito.

THE UNDOING

HBO (DirecTV 524, Movistar 630, VTR 790, Claro 90)

Horario: 22:00

Serie. La terapeuta Grace Fraser (Nicole Kidman) tiene una vida perfecta y lujosa en Nueva York junto a su esposo (Hugh Grant) e hija. Sin embargo, un asesinato, una desaparición y varias revelaciones horrendas llevarán a Grace hasta el límite del sufrimiento. Capítulo 1.

LA FRÍA LUZ DEL DÍA

Fox Life (DirecTV 212, Movistar 370, VTR 029, Claro 99)

Horario: 22:00.

Will Shaw (Henry Cavill), un joven consultor de negocios, viaja a España de vacaciones a bordo del barco de vela de su familia. Cuando regresa de realizar unas compras en la costa, Will descubre que su familia ha desaparecido y que será asesinada si él no entrega un maletín extraviado en 24 horas.

PASANTE DE MODA

Warner Channel (DirecTV 206, Movistar 501, VTR 033, Claro 105)

Horario: 22:00.

La joven dueña (Anne Hathaway) de un exitoso negocio online dedicado a la moda acepta a regañadientes que la compañía contrate, como parte de un programa laboral, a un hombre de setenta años (Robert De Niro) como becario senior. Sin embargo, poco a poco irá dándose cuenta de lo indispensable que puede volverse para la empresa.

LOS ELEGIDOS

AMC (DirecTV 210, Movistar 608, VTR 058, Claro 113)

Horario: 22:00.

Lacey (Keri Russell) y Daniel (Josh Hamilton) descubren que su familia es el objetivo de una inimaginable y terrorífica fuerza mortal. Ambos tendrán que hacer todo lo que esté en sus manos para resolver este oscuro misterio y salvar sus vidas.

MESA CENTRAL

Canal 13 (DirecTV 148, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 22:30.

Iván Valenzuela conduce este programa de debate de la contingencia política y que cuenta con un grupo de panelistas que van rotando, entre ellos Patricia Politzer, Cristián Bofill, Daniel Mansuy, Alfredo Joignant, Eugenio Guzmán, Enrique Mujica, Soledad Arellano, Bernardita Escobar, Jorge Navarrete, Francisco Covarrubias, Patricio Fernández, Rodrigo Arellano y María José Naudon. Esta noche el tema es el Plebiscito.

ESTADO NACIONAL

TVN (DirecTV 149, Movistar 119, VTR 019, Claro 053)

Horario: 22:35.

Matías del Río conduce este programa de conversación sobre la contingencia nacional e internacional en el que participa un panel de invitados de diferentes posturas. En esta edición, el análisis del resultado del Plebiscito Constitucional.

A NADIE LE FALTA DIOS

TV+ (DirecTV 1147, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 23:00.

Daniel Valenzuela conduce este programa de búsqueda de parejas. Habrá una persona protagonista y cuatro pretendientes, los que irán siendo evaluados en su entorno y serán eliminados por etapas, hasta formar la pareja definitiva.

TOLERANCIA CERO

Chilevisión (DirecTV 151, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 23:30.

Mónica Rincón, Fernando Paulsen, Matilde Burgos y Daniel Matamala conforman el panel de este programa de actualidad política. La edición de esta noche estará dedicada al Plebiscito, con los alcaldes Joaquín Lavín y Daniel Jadue como invitados.