La respuesta de Carla Zunino tras recibir duro comentario sobre su embarazo

Hace unos días, Carla Zunino confirmó su segundo embarazo. La periodista aseguró sentirse feliz por la noticia, indicando que "tener un hijo es un regalo y es una muy linda etapa".

Luego de conocerse su estado de gravidez, Carla Zunino compartió una fotografía en redes sociales destacando que ya comenzaron sus antojos. El registro fue tomado al interior de un restaurante, mientras sostiene un postre entre sus manos y sonríe a la cámara.

"Empezaron los antojos! Para morir este suspiro limeño! Gracias a mis amigos de @miskymikuy y su dueño Efraín Tinoco por el almuerzo delicioso, en una agradable terraza y con la hospitalidad de siempre! Mucha energía para seguir adelante en esta reactivación después de haber tenido que cerrar tanto rato! #Comidaperuana", escribió.

Periodista Carla Zunino / Instagram

El descargo de Carla Zunino

Si bien la fotografía recibió positivos comentarios por parte de sus seguidores y figuras del espectáculo como Marcela Vacarezza y María Luisa Godoy, también generó críticas por parte de usuarios como @alejandro_el_superdotado, quien criticó duramente el embarazo de la periodista.

"Otro crío más, shhh buen negocio parece", puso. Sin embargo, Carla Zunino se defendió explicando que es una mujer independiente y trabajadora que no depende de nadie. "@alejandro_el_superdotado Solo alguien que se pone 'el superdotado' puede referirse a los niños como 'críos' y decir algo tan aberrante como que son un negocio", dijo.

"Ojalá usted no tenga hijos. Yo de esos negocios a los que se refiere no sé mucho, porque lo mío en realidad es descrestarme trabajando desde las 5 de la mañana y no depender de nadie. Mujer independiente y trabajadora como millones en este país. Le suena?", agregó.

Pese a su argumento, el desconocido arremetió nuevamente indicando que no le cree. "@carlazunin 😂😂😂😂 suena lindo pero no te creo", escribió, recibiendo duras críticas por parte de los otros usuarios. Y es que muchos se cuadraron con la comunicadora, a quien le recomendaron hacer caso omiso de sus palabras.