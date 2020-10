Cartelera de TV: películas y series para ver hoy lunes 26 en la pantalla chica

CONTIGO EN LA MAÑANA

Chilevisión (DirecTV 151, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 08:30.

Entretención. Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez conducen este programa matinal de entretención que hace hincapié en la revisión de la actualidad noticiosa, tanto nacional como internacional.

LA ROSA DE GUADALUPE

La Red (DirecTV 148, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 14:00 y 19:30.

Serie mexicana. Inspirada en historias reales que muestran la fe de la gente en la Virgen de Guadalupe para superar las contingencias a las que deben enfrentarse y que son recreadas por actores profesionales.

TIERRA DE REYES

TV+ (DirecTV 1147, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 14:06.

Teleserie estadounidense. Cuando los hermanos Gallardo, se enteran de que su hermana menor Alma tiene una relación con Ignacio Del Junco, un hombre mucho mayor que ella, intentan separarlos, pero todo acaba abruptamente cuando Ignacio muere en extrañas circunstancias. Al día siguiente del funeral, en el cual Alma se entera que Ignacio no estaba divorciado, sino que, por el contrario estaba casado con una mujer altanera, poderosa y avasallante, quien la humilla en frente de sus hijas, ella aparece muerta. Los hermanos Gallardo, destrozados, juran venganza contra la familia Del Junco.

AQUÍ SOMOS TODOS

Canal 13 (DirecTV 148, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 18:20.

Familiar. Ángeles Araya conduce este programa en el que se buscará una solución para las personas que necesiten asistencia. Junto a ella, los periodistas Max Collao y Clarisa Muñoz y una amplia mesa de trabajo compuesta por especialistas de distintas áreas sociales, darán todo por solucionar el caso de la mejor manera posible.

RALPH, EL DEMOLEDOR

Cinemax (DirecTV 509, Movistar 616, VTR 036, Claro 91)

Horario: 19:20.

Durante décadas, Ralph ha vivido a la sombra de Repara-Félix Jr., el chico bueno de su videojuego. Cansado de ser el malo de la historia, Ralph decide tomar el asunto por sus propias y gigantes manos, y se lanza en un viaje a través de los distintos mundos y generaciones de videojuegos para demostrarle al mundo que él también puede ser un héroe.

MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

TVN (DirecTV 149, Movistar 119, VTR 019, Claro 053)

Horario: 19:30.

Teleserie brasileña. Moisés y Ramsés fueron criados como hermanos en Egipto, pero el destino los enfrentará por el amor de Nefertari, y los transformará en los peores enemigos cuando Moisés, ordenado por Dios, decida liberar a los hebreos del yugo egipcio.

POBRE GALLO

Mega (DirecTV 150, Movistar 120, VTR 020, Claro 054)

Horario: 19:30.

Teleserie chilena. Nicolás es un exitoso empresario quien de un día para otro sufre un fulminante ataque de vértigo por el estrés de la trabajólica vida que lleva y el abandono de su esposa. Por esta razón se traslada a pasar una temporada con sus hijos al fundo de su padre en Yerbas Buenas, donde la apacible vida rural no le impedirá caer en un triángulo amoroso con dos mujeres muy distintas a las que él conoce.

LA REINA VICTORIA Y ABDUL

Studio Universal (DirecTV 508, Movistar 602, VTR 051, Claro 103)

Horario: 20:00.

Abdul (Ali Fazal) es un joven indio que desempeñará el cargo de secretario de la reina Victoria (Judi Dench), y en apenas unos meses se convertirá en uno de los personajes más influyentes en la vida de la soberana. Entre ambos se acabará forjando un afecto especial.

YELLOWSTONE

Paramount Channel (DirecTV 510, Movistar 609, VTR 023, Claro 96)

Horario: 20:10.

Serie estadounidense. John Dutton (Kevin Costner) es el propietario del rancho más grande de Estados Unidos. Él y sus hijos entablarán una lucha sin cuartel contra una reserva india y contra el Gobierno federal de Estados Unidos que intenta expandir el parque nacional contiguo a la propiedad de los Dutton. Capítulo 3: Aroma a desesperación.

RÁPIDA Y MORTAL

Space (DirecTV 518, Movistar 604, VTR 055, Claro 111)

Horario: 20:45.

Ellen (Sharon Stone), una bella y misteriosa forastera, llega a una pequeña ciudad del Oeste y se inscribe en una competición en la que pistoleros procedentes de todas partes arriesgan sus vidas a cambio de fama y dinero. Sus motivos son muy distintos: quiere vengarse de Herod (Gene Hackman), un hombre sin escrúpulos que domina la ciudad, por el daño que le hizo a su familia en el pasado.

ONIX

I-Sat (DirecTV 520, Movistar 605, VTR 053, Claro 110)

Horario: 21:15.

Martina viaja con su madre a Villa Mercedes, la ciudad donde vive su familia materna. Tras 12 años de ausencia se reencuentra con sus primos; no se ven desde niños, no siente que los conoce, pues crecieron separados. Sus madres están distanciadas por problemas con la empresa de mármol ónix familiar. Una tragedia los une y hará que tengan que estar juntos, vivir un viaje y volver a conocerse. Con Naiara Awada, Nicolás Condito, Camilo Cuello Vitale, Macarena Insegna, Ailin Salas y Many Díaz.

EL COMPLOT

TCM (DirecTV 504, Movistar 603, VTR 052, Claro 112)

Horario: 22:00.

A Jerry Fletcher (Mel Gibson), un taxista de Nueva York, convencido de que el mundo se rige por conspiraciones a gran escala de las que todos somos víctimas, todos lo toman por loco. Incluyendo Alice (Julia Roberts), la joven ayudante del fiscal que no sabe cómo quitárselo de encima. Pero, cuando unos hombres que parecen agentes del Gobierno lo secuestran y lo torturan, ella empieza a pensar que, tal vez, Jerry no esté tan loco como todos suponen.