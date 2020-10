Paty Maldonado: "No soy de esas que abandonan el barco cuando le entra agua"

Desde ayer que Patricia Maldonado fue tendencia en redes sociales porque varios portales citaron una frase que supuestamente había emitido señalando que "si ganaba el apruebo, se iba de Chile".

Las declaraciones fueron desmentidas por la propia Maldonado, quién señaló a Publimetro que "esa noticia de que yo dije, que si gana el apruebo me voy de Chile???? ES TOTALMENTE FALSA", dijo añadiendo que "yo no soy de esas que abandonan el barco cuando le entra agua, no soy tan fácil de voltear", expresó.

Anuncio de Paty Maldonado para el Plebiscito divide a las redes: "Qué más se puede pedir sin Maldonado y sin pinochetismo", dice diputado Tuiteros que apoyan la conocida posición de lPaty Maldonado alaban su "valentía y su convicción" política a pocas horas de que se realizara el Plebiscito.

Cabe destacar, que si bien, la ex panelista de "Mucho gusto", aseguró que no dejará el país, a principios de año, señaló que dentro de sus proyectos está radicarse en Miami, luego de publicar un libro en el que promete revelar secretos del mundo del espectáculo y la política.

La figura explicó también que se referirá también al tema en su programa de Youtube "Las Indomables", en el que comparte roles con Catalina Pulido.