Raquel Argandoña emocionada hasta las lágrimas con salida de "Nano" Calderón de la cárcel

Hernán Calderón Argandoña salió esta mañana de la cárcel Santiago Uno, con destino a la clínica siquiátrica Pocuro, donde deberá cumplir su arresto domiciliario total.

Todo esto luego de su formalización por el delito de parricidio frustrado en contra de su padre, Hernán Calderón Salinas, luego de haberlo apuñalado en las manos; además de otras jornadas de violencia intrafamiliar.

Y bueno, su madre Raquel Argandoña, reaccionó en el momento, ya que se encontraba en el panel de "Bienvenidos".

"Agradezco todo el apoyo de la gente, cuando me mandaron a hacer móviles a la calle, se me acercaban a darme el apoyo y cariño, obvio que estoy contenta, y este es el resultado de exámenes, mi hijo tiene que ser trasladado a un tratamiento y los profesionales va a empezar a tratarlo", dijo Argandoña.

"Ayudó mucho la declaración de la víctima, en este caso el padre, porque se contaron los hechos tal como fueron", precisó la penalista.

Llorando y emocionada a mas no poder, dijo "lo único que quiero es abrazarlo, pronto se va a dirigir a la clínica y bueno, cuando me den permiso me voy a abrazarlo".

Por otro lado, Amaro Gómez-Pablos le preguntó: "En este momento, ¿qué le dirías a Kel?"

-"Nada…nada….nada…no quiero hablar de Kel, ahora mi preocupación es mi hijo", dijo Argandoña.