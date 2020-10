Así se ve Jason, el Ranger rojo, a los 46 años: apareció en los "Power Rangers Beast Morphers" para enfrentar a un nuevo Goldar

Los crossovers son momentos en que "se cruzan" personajes de otras series u otras eras. Pues bien, en el universo de los "Power Rangers" esto se ha estado haciendo desde hace algún tiempo. Principalmente con los "Power Rangers" de la primera generación. Quienes tienen alrededor de 30 años recordarán la historia: Jason, Kimberly, Zack, Billy y Trini. Equipo al que más tarde se sumó Tomy.

Este fin de semana se transmitió el crossover más reciente. Precisamente con esa primera generación: los "Mighty Morphin Power Rangers". En la última entrega de la franquicia, "Power Rangers Beast Morphers", apareció "Jason Lee Scott", el "Ranger Rojo" original.

El actor Austin St. John, a sus 46 años, volvió a interpretar al personaje de la primera generación de los Rangers en el especial "Grid Connection", volviendo como "Jason" por primera vez desde 2002. En esa oportunidad, estuvo en el equipo de los "Rangers Rojos" en el capítulo "Forever Red" de "Wild Force".

Ahora fue parte del crossover que reunió a los Rangers de "Mighty Morphin" (primera generación) con los actuales de "Beast Morphers". También se sumaron los "Dino Charge" y "Dino Thunder". Aunque había una trampa: la mayoría de ellos estaban en traje. Pero a Jason si le vimos el rostro.

Junto a "Jason", Austin St. John, también estaba James Davies ("Chase Randall", el Ranger Negro de "Dino Charge"), Yoshi Sudarso ("Koda", el Ranger Azul de "Dino Charge") y Davi Santos ("Sir Ivan of Zandar", el Ranger Dorado de "Dino Charge").

En la primera generación, uno de los secuaces más fieles a Rita Repulsa era Goldar. Pues bien, ahora se reunieron para enfrentar a una suerte de evolución de dicho personaje "Goldar Maximus".

⚡️ Rangers forever, defenders together ⚡️ New epsiode of @PowerRangers Beast Morphers Saturday at 8a/7c! pic.twitter.com/njbZ8yGzGf

— Nickel🎃deon (@Nickelodeon) October 23, 2020