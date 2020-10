Mon Laferte en una cumbre de estrellas: grabó dúo con Raphael en un disco conmemorativo

View this post on Instagram

[email protected] [email protected], os presento la portada de mi nuevo disco: 'Raphael 6.0', con el que celebro a lo grande 60 años en los escenarios. Para esta ocasión tan especial, quise rodearme de grandes [email protected] e interpretar aquellas canciones que siempre quise cantar pero nunca grabé… hasta ahora. Este es el listado de temas y colaboraciones: 1. Me olvidé de vivir feat. @manuelcarrasco_ 2. Vida Loca feat. @luisfonsi 3. Se nos rompió el amor feat. @vanesamartin_ 4. Treinta y seis feat. @pablolopezmusic 5. Vivir así es morir de amor feat. @gloriatrevi 6. De quererte así feat. @pabloalboran 7. Agradecer la Marcha feat. @natalialafourcade 8. Qué bonita la vida feat. @alexoficial 9. Lucha de gigantes feat. @mikelizal 10. Frente a frente feat. @monlaferte 11. Lágrimas negras feat. @omaraportuondocuba 12. Alfonsina y el mar feat. @lucianopereyraoficial 13. Resistiré Estará disponible el 27 de noviembre pero ya podéis reservarlo en: www.raphaelnet.com. #Raphael60