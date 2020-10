Catalina Pulido tras el triunfo del Apruebo: "Que esté celebrando Maduro me huele a podrido"

"Ya que esté celebrando Maduro… Me huele a podrido. Pero bueno, después sin llorar compadre". Estas fueron las declaraciones que realizó Catalina Pulido en el programa "Las Indomables" de YouTube con Patricia Maldonado, tras el triunfo del Apruebo.

"Pero ahora yo creo, y espero equivocarme Patita de mi corazón, espero que no se manden muchas cagadas estos imbéciles. Pero ya que esté celebrando Maduro… Me huele a podrido. Pero bueno, después sin llorar compadre… Después sin llorar", argumentó Pulido.

La actriz precisó que "lo peor es que después lo vamos a lamentar todos juntos, porque el más rico se va a ir… En fin".

La Maldo no se va

Por otro lado, en el mismo espacio Patricia Maldonado aclaró que no dejará Chile por haber ganado la opción de cambiar la Constitución.

"Yo no soy una rata de esas que andan en los barcos, que cuando los barcos empiezan a hacer agua, o se empiezan a hundir más de la cuenta, los primeros que arrancan son las ratas. Acá hay muchas ratas, que se arrancan a la primera, yo no, yo soy muy difícil de doblegar. Yo no tengo por qué irme de este país", dijo, para luego asegurar que "me voy a quedar siempre".