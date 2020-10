China Suárez denuncia un nuevo modus operandi en robo sufrido en el Parque Arauco

María Eugenia Suárez, más conocida como China Suárez, sufrió un robo en el mall Parque Arauco durante la tarde de este jueves y aprovechó de denunciar un nuevo modus operandi durante la pandemia del coronavirus.

La modelo argentina compartió por medio de historias en Instagram que "me robaron la billetera con documentos y las tarjetas. Les quiero pedir por favor si llegan a encontrar los documentos míos o de mis hijos, por favor me contacten".

"Están usando una modalidad donde se están aprovechando que uno se distrae y ahí ven la posibilidad. Hay que ser muy mala persona para robarle a alguien, más si tiene un bebe colgado en el pecho y dos hijas más", continuó la también actriz para agregar que "no nos hicieron nada y estamos bien".

La pareja del chileno Benjamín Vicuña reconoció que estaba "muy nerviosa" y de hecho se le "borraron varias historias". Aún así explicó que "una chica entró al ascensor, la esperaba un hombre afuera. Se subió sin barbijo y le dijeron que hay mucha gente, que se tiene que bajar. Ahí me distraje y cuando bajó me pasó a empujar, lo que me pareció raro".

China Suárez siguió contando que "cuando me di cuenta no tenía la billetera. Grité y la gente de seguridad apareció a los minutos, si hubiesen estado ahí lo hubiesen agarrado". Eso sí, aseguró que "hay cámaras de seguridad así que espero que la encuentren, que encuentren a esta pareja".

Finalmente agradeció a "Daniel Contreras que me ayudó y contuvo a mis hijas" e hizo un llamado a "estar atentos, es una muy buena modalidad porque uno se distrae. Estamos en un contexto donde están todos muy susceptible y esta gente se está aprovechando eso". Además, confirmó que "apenas pueda difundir las imágenes" lo hará para evitar "que otras personas caigan, por lo menos con esta pareja".

China Suárez estaba junto a sus hijos al momento del robo