Daniella Campos sigue pasándolo mal: se internó por dolores post cirugía

Nada de bien lo ha pasado Daniella Campos, quien debió ser operada hace dos semanas por dos tumores alojados en la cabeza. La cirugía fue todo un éxito, pero ayer debió ser internada nuevamente en la UTI de la Clínica Alemana, por fuertes dolores.

"Me dan crisis de dolor (…) todo se ha vuelto muy doloroso. De pronto estoy bien y me viene de repente un dolor horrible que no se va y que es el nervio trigémino (ubicado en el cráneo)", explicó a Las Últimas Noticias.

Antes de la operación, Daniella Campos dijo que los tumores estaban alojados en los dos ojos, "el tumor izquierdo, que se llama mucocele, impactó ya el globo ocular y lo está desplazando. Entonces estoy en una situación bien particular”, dijo.

La experta Evelyn Benavides, neuróloga de la clínica Vespucio y Dávila explicó al medio que lo que se produjo en Daniella se denomina “neuralgia del trigémino”.

Esta patología, de acuerdo con el sitio especializado Medline Plus “es un tipo de dolor crónico que afecta a la cara. Causa dolor, ardor repentino o sensación de shock extremo (…) Cualquier vibración en su rostro, incluso por hablar, puede provocarla. La afección puede aparecer y desaparecer por días o incluso meses”.