Gonzalo Ramírez no aguantó las lágrimas al recordar a su abuelo: "No lo veo hace 7 meses"

Gonzalo Ramírez se emocionó este jueves en "Buenos Días a Todos" al recordar a su abuelo, indicando que no lo ve hace siete meses producto de la pandemia de coronavirus.

Luego que le mostraran en el matinal de TVN una fotografía de su abuelo, el periodista no aguantó las lágrimas al hablar sobre él.

"A todos nos pasa que con este bicho, hemos tenido que dejar a los viejos. El vive en Quilpué, ahora está viejito, siempre mantiene su alegría, se le olvidan las cosas, pero la música no se le olvida", relató.

Gonzalo Ramírez contó además que "yo era muy malo para la pelota. Cuando uno es chico, no jugar a la pelota es penca, pero este viejito me enseñó a tocar guitarra a los seis años, súper chico, y aprendí, aprendí rápido y él me enseñó que con la guitarra iba a meter goles".

"Fue la forma en que hice amistad, alegraba las fiestongas y nosotros en la familia siempre nos juntábamos a cantar", afirmó.

Por último, remarcó que "es super importante para la familia ese tema. Yo creo que a toda la gente le ha pasado. Le mando un beso grande, cuando pueda me voy a arrancar a verlo".