Iván Núñez fue desvinculado de su trabajo radial: "No es el momento de las quejas ni de los lamentos"

#tbt Hoy termino un camino de 12 años ininterrumpidos conduciendo programas de radio. Ha sido un recorrido increíble, de gran aprendizaje en lo personal y en el plano profesional… No es una decisión que yo haya tomado, pero no es el momento de las quejas ni de los lamentos. Muchos y muchas de ustedes han pasado por un despido o lo están viviendo y en condiciones infinitamente más complejas. Qué año el 2020! Agradezco las enseñanzas, el compañerismo, la oportunidad y el privilegio de tener una tribuna. Mil disculpas por las veces que maté la música cantanto al aire con total desparpajo y falta de oído musical. Un abrazo de rock para mi querida @futurofm donde conduje por cuatro años #Palabrassacanpalabras. Nada más transparente que un apretón de manos y un abrazo rockero… Cariños eternos al enorme equipo humano detrás de @radioadn donde estuve seis años conduciendo #adnhoy #mediodíaenadn y #lapruebadeadn y participando en #lapautab Cada uno de ustedes me enseñó algo. Y finalmente un beso, un abrazo cómplice con mis queridas amigas y amigos de @radioimagina . Viví dos años increíbles compartiendo esa música que es la banda sonora de nuestras vidas…cómo no acordarme de @chicasdecalipso y su generosidad… Nos escuchamos luego. Hasta pronto. Ya los y las extraño @loboaraneda @edithdelarosaperiodista @mauriciohofmann @mirnaschindler @andresvialbesa @claudiaalamo @agurtoraul @leohonores @kevin_veas70 @gonzalohidalgom @monkitot A los que se olvidó etiquetar mil disculpas🙏los voy agregando