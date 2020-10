Sam Smith quiere tener hijos antes de los 35 años: "Quiero ser mamá"

El cantante británico Sam Smith abordó la posibilidad de tener hijos y formar una familia pronto en una entrevista a Apple Music.

El artista de 28 años aseguró que desea tener hijos antes de los 35 años. "Quiero hijos. Quiero todo. Quiero todo. Quiero tener hijos (…) Quiero estar con los niños y quiero verlos crecer y estar con ellos todos los días. Quiero ser mamá", seguro Smith.

El cantante reconoció que ha sido "agotador" encontrar un novio adecuado, pero que por ahora su prioridad es seguir su carrera de cantante.

La carrera y un novio

"Definitivamente voy a tener una familia eso en algún momento, pero todavía tengo más en mí. Todavía tengo ambición. Trato de calmarlo todo el tiempo y restarle importancia, pero soy ambicioso y aún me gustaría cantarle a la gente y hacer este trabajo. Es una sensación increíble", narró Smith.

La estrella de la música pop explicó que "voy a trabajar duro hasta entonces (y) con suerte encontraré un novio, pero no se encuentran en ninguna parte de Londres. He estado buscando por todas partes. Honestamente, he estado en la primera línea durante unos buenos tres años y es agotador".

Smith se define como no binario y habló sobre su su reconocimiento: "Lo que he aprendido es que a la gente no le gusta estar equivocada, y cuando la gente estropea un pronombre o algo, realmente no les gusta. Arruina conversaciones, arruina momentos. Es realmente difícil. Así que tuve que ir en mí mismo y tratar de lidiar con eso de una manera realmente amable y saber que todos están trabajando en esto. Va a llevar tiempo. Estamos cambiando un idioma aquí", aseguró.