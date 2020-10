"Decidí tirarme y me saqué la cresta": Jorge Zabaleta relata el duro accidente que lo dejó con una fractura

Un duro accidente sufrió el actor Jorge Zabaleta. Durante la noche del miércoles 28 de octubre y mientras bajaba con su bicicleta por el circuito Las Varas en San Carlos de Apoquindo, el actor tomó una arriesgada decisión lo que le valió terminar con una fractura en el codo derecho.

"Llegué hasta el final del sendero en donde hay dos caminos. Elegí el que va por detrás porque es espectacular. Todos los cabros se tiran rajados, pero yo paré y analicé la bajada porque es bien empinada, tienes que ir frenando sobre un terreno de tierra", partió contando el integrante del área dramática de Mega, en entrevista con Las Últimas Noticias.

"Decidí tirarme y me saqué la cresta. Probablemente si tuviera 20 años no me habría pasado nada, pero a los 50 es distinto. Me arriesgué más de lo que debía", continuó.

En el mismo momento de la caída, Zabaleta no se percató de la gravedad del asunto. Fue cuando llegó a casa y se dio cuenta de la movilidad reducida de su brazo derecho, por lo que decidió ir a un centro asistencial.

"Podría haber sido peor"

El diagnóstico médico detectó la fractura de codo y ante ello Zabaleta deberá permanecer con un inmoviliazdor y un cabestrillo durante un mes. "Podría haber sido peor. Estoy viendo mi bici y quedó mal. Pero apenas nos recuperemos volveré a subir el cerro, porque estoy fanático", reconoció el actor.

Por otro lado, el protagonista de "Juegos de poder" y "Si yo fuera rico", entre otras teleseries, asumió que a su edad (50) el costo de este accidente pudo haber sido mayor. "Obviamente, una caída es mucho más peligrosa a esta edad. Uno es mucho más pesado. A los 20 tenía un cuerpo de 70 kilos y ahora es de 90. Pero para el pencazo que me pegué me pasó harto poco", dijo.