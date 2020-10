Lucero recuerda a Felipe Camiroaga: "A muchos nos cuesta entender que ya no está"

La artista mexicana Lucero, quien está cumpliendo 40 años de carrera musical, recordó la relación que tenía con el fallecido animador Felipe Camiroaga.

En entrevista con La Cuarta, la intérprete de "Electricidad" y "Ya no" señaló que "siempre tengo recuerdos maravillosos con el queridísimo Felipe. Creo que a muchos nos cuesta entender que ya no está. Para mí, fue un gran amigo, una persona con la que conocí muchas cosas en Chile y a quien respeto mucho".

Anita Reeves cuenta la razón que alejó a Felipe Camiroaga de las teleseries y recuerda cuando fue su mamá en "Jaque Mate" "Fue un poco eso, una relación entre profesional, amistosa y de mamá retona, la misma mamá que lo retaba a él en la teleserie, era la mamá retona que lo retaba afuera", relató la actriz sobre su relación con Felipe Camiroaga.

"Todos saben que fuimos cercanos, que fuimos ese amor platónico que había en aquellos tiempos cuando éramos jovencitos", expresó.

¿Un dueto entre Lucero y Beto Cuevas?

La artista mexicana fue consultada además sobre con qué cantante chileno le gustaría hacer alguna colaboración.

"Siempre he dicho que a mí me gustan más los duetos con hombres, y me gusta por la química de cantarse una canción de amor", indicó.

En ese sentido, afirmó que "hay una voz que me gusta mucho, además ha trabajado aquí en México. Se trata de Beto Cuevas, que canta increíble".

"Si se nos diera la posibilidad de hacer una colaboración, yo creo que nuestras voces quedarían increíbles, es un tremendo artista", remató Lucero.