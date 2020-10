Matinal de TVN enfrenta nueva etapa con rating en alza

Le ha costado a “Buenos días a todos”, el matinal de TVN, salir del cuarto lugar en sintonía, en una pelea que está reñida entre los tres canales que no son CHV que lidera ampliamente. Es por eso, que el alza que ha tenido en las últimas semanas, tiene al canal esperanzado. Entre el 01 y el 27 de este mes, el espacio que conducen Gonzalo Ramírez, Carolina Escobar e Ignacio Gutiérrez, y que cuenta en el panel con Gino Costa y el doctor Sebastián Ugarte, promedia un rating de 5.0 unidades mientras que Canal 13 marca 4.6, CHV 8.6 y Mega 6.3 puntos, según datos entregados por la señal pública.

Aunque la buena racha del espacio, se vio empañada a principios de semana por la renuncia del director del espacio, Matías Arias, el que habría tenido diferencias con Pamela Díaz, productora ejecutiva del programa, lo que llevó al profesional a dejar su cargo. En medio, de desvinculaciones de integrantes del equipo.

Es por eso que el miércoles fue oficializado Felipe Cuadrado, como nuevo director del espacio, que conoce la dinámica del espacio ya que estuvo en él durante 9 años como asistente de dirección. Y actualmente, estaba enfocado en su productora A un click con la que generó contenidos para el Festival de Olmué, entre otros.

También en pantalla el espacio ha sufrido cambios, ya que debido al pre y post natal de María Luisa Godoy, se sumaron los periodistas Carolina Escobar y Gonzalo Ramírez. “Ha sido un año muy particular, incluyo estallido, después la pandemia que nos pilló saliendo de Viña, y tuvimos desafíos como equipo tremendos, teletrabajo, creo que recién hoy nos estamos el tiempo de vivir esas emociones”, señala Ignacio Gutiérrez, quien a estas alturas es el más antiguo de los rostros del programa.

Gutiérrez enfrenta también las modificaciones que ha sufrido el matinal “en el camino ha habido cambios, no hemos podido tener despedidas, no hemos podido tener abrazos y en este ultimo tiempo se fueron afectos, yo con las personas que se fueron estuve desde el principio”, además defiende las incorporaciones de nuevos rostros en la conducción “yo creo en los programas corales, por lo que soy el primero en alegrarme cuando se suman nuevas personas, porque un programa de 5 horas requiere matices, que las personas que lo integran sean diferentes y similares a la vez y me he sentido muy cómodo trabajando”, dice añadiendo que “y ahora con incorporaciones nuevas es una energía que se logra traspasar y nos alegramos que la gente lo note”.

En ese sentido, Pamela Díaz la productora ejecutiva del espacio señala que el desafío está en conectarse con las audiencias "estamos trabajando en recuperar la identidad del Buenos Días a Todos, y creemos que esta búsqueda de nuestro propio camino ha sido coherente y estamos logrando que la gente vuelva a vernos poco a poco. nos hemos preocupado por tratar de ser un matinal de encuentro donde se tocan de manera profunda muchos de los temas que le importan a las familias que ven la televisión", dice añadiendo que "los matinales son la suma de muchas partes: equipo, animadores, escenografía, música, y todos los factores los estamos trabajando con cariño para conectarnos con las familias que ven la televisión y creemos que como tv pública podemos ser de ayuda en momentos de cambio e incertidumbre como el que vivimos".