Se cae El Muro: desvinculan a todo el elenco de Morandé con Compañía, incluido Miguelito

Una drástica decisión tomó la productora Kike 21, a cargo del programa "Morandé con compañía" de Mega: este jueves les comunicó a los integrantes de su staff, incluido el popular Miguelito, que serían desvinculados hasta nuevo aviso.

"Hasta fines de noviembre tienen contrato vigente y no se va a renovar, se les avisó a todos que llegan hasta esa fecha", explicó el periodista Sergio Rojas. Agregó que no hay certeza de cuando regresará el espacio de magazine y humor, debido a la contingencia. Entre los integrantes del staff que se ven afectados se encuentran los comediantes del exitoso segmento "El Muro".

Miguelito: "Está difícil la cosa"

Uno de sus rostros principales, Miguelito, ya había adelantado al programa Sigamos de Largo, de Canal 13, que la situación del estelar era muy inestable.“En un principio no despidieron a nadie, pero estamos próximos a eso”, comentó el jueves.“Hay un 99,9% de probabilidad (de que los despidan). Está difícil la cosa", remarcó.

La productora a cargo, Ina Sáez, explicó que los contratos por proyecto son una modalidad usual en la productora. "No sabemos si el próximo año vamos a partir en marzo, en julio o quizás cuándo", añadió. "No se sabe si la pandemia va a tener un rebrote", remarcó. Según Sáez, en Mega existe la intención de continuar con el programa, pero no hay ninguna certeza aún.