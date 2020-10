Actor de Ant-Man reparte galletas a quienes votan bajo la lluvia en elecciones de EEUU

En los últimos días antes del día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, fijadas para el 3 de noviembre, son muchas las celebridades que han entrado el ruedo político.

Buena parte de las estrellas de Hollywood han tomado partido en estas elecciones, por cierto la mayoría en favor de Joe Biden, pero es distinto el caso de Paul Rudd, quien interpreta a Ant-Man, el superhéroe más pequeño del Universo Marvel.

Rudd fue visto en un centro de votación el Barclay’s Center de Brooklyn entregando galletas a las personas que hacían fila bajo la lluvia para ejercer su voto. El llamado del actor es simplemente a que la gente asista a votar y participa de la democracia de Estados Unidos.

El gesto de Rudd fue grabado por muchos y las redes sociales se han llenado de imágenes del actor apoyando y animando a las personas a votar.

Rudd, en tanto, ya está confirmado par protagonizar Ant-Man 3, que aún no tiene fecha de estreno.

The weather outside is weather, but that didn't stop Paul Rudd from handing out cookies to early voters at @barclayscenter this morning 🗳🍪#MakeHistoryHere pic.twitter.com/8lVfBcqbjK

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) October 29, 2020