Piero también sumó su homenaje artistico al primer año del estallido social: "Santiago en llamas"

El cantautor argentino-colombiano Piero siempre estuvo ligado a la canción popular y de protesta en su país, desde los tiempos en que Chile y Argentina compartían la dura época de las dictaduras.

Ahora, luego del primer aniversario del estallido social en nuestro país, el artista Piero de Benedictis lanzó hace poco el video de su canción “Santiago en llamas” para conmemorar el 18 de octubre de 2019.

Demostrando que los movimientos sociales siempre tienen su expresión artística y cultural asociada -a través de murales, bailes, o canciones, entre tantas diferentes manifestaciones-, Piero hizo la música del tema alusivo y la significativa letra es de José Tcherkaski.

En el lanzamiento de la canción, el creador trasandino explicó que se inspiraba en lo ocurrido en Chile, enfatizando que “no siendo partidarios de ningún hecho de violencia, lamentamos la desigualdad social de toda América“.

Piero con las demandas sociales y contra la violencia

En la canción se hace referencia a las demandas sociales de los chilenos que derivaron en el reciente Plebiscito para crear una nueva Constitución, y menciona a destacadas figuars e íconos culturales de nuesto país, como el Premio Nobel Pablo Neruda, y a Violeta Parra, entre otros.

A sus 74 años el prolífico creador trasandino le dedicó algunos párrafos de sus redes sociales a los “queridos hermanos chilenos”.

Entre los temas más emblemáticos de Piero se encuentran Mi Viejo, y otros de marcado contenido político como Que se Vayan Ellos y Para el Pueblo lo que es del Pueblo, entre tantos.

En una reciente entrevista, Piero sostuvo que "hace tiempo que no hago música de protesta sino que prefiero hacer música de propuesta, que es mucho más difícil y más constructivo. Porque decir qué está mal, pues, hay muchas cosas que están mal. Por eso hicimos un tema que se llama Anuncio clasificado, que tiene que ver con que nosotros tenemos responsabilidad del presidente que votamos, de si participamos o no, no es solamente la culpa a los dirigentes y gobernantes, nosotros somos los que propiciamos a veces las cosas que nos pasan".