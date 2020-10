Las reacciones tras muerte de Sean Connery: "La última estrella verdadera de Hollywood, el Bond definitivo"

A los 90 años falleció el actor escocés Sean Connery, el eterno agente 007 James Bond.

La muerte del intérprete, quien tuvo una dilatada trayectoria en el mundo del cine y protagonizó decenas de películas, causó diversas reacciones en Hollywood, en el mundo artístico y en la clase política.

Las reacciones por muerte de Sean Connery

El ex primer ministro escocés Alex Salmond dio a conocer una declaración pública en su cuenta de Twitter, en donde destacó la figura de Connery.

"El escocés más grande del mundo, la última de las verdaderas estrellas de Hollywood, el Bond definitivo", afirmó.

STATEMENT ON SIR SEAN CONNERY FROM ALEX SALMOND “The world’s greatest Scot, the last of the real Hollywood stars, the definitive Bond” #SeanConnery #ScotlandForever pic.twitter.com/s9ZtCRJyz5 — Alex Salmond (@AlexSalmond) October 31, 2020

Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, los productores de la saga Bond, también dedicaron palabras al fallecido actor.

"Estamos devastados por la noticia del fallecimiento de Sir Sean Connery. Fue y siempre será recordado como el James Bond original, cuya entrada indeleble en la historia del cine comenzó cuando anunció esas palabras inolvidables: 'Mi nombre es Bond, James Bond'. Sin duda, él es en gran parte responsable del éxito de la serie de películas y le estaremos eternamente agradecidos", expresaron.

“The name’s Bond… James Bond” — he revolutionised the world with his gritty and witty portrayal of the sexy and charismatic secret agent. He is undoubtedly largely responsible for the success of the film series and we shall be forever grateful to him.” — James Bond (@007) October 31, 2020

El escritor Stephen King recordó que "Sean Connery en su primer papel protagónico, fue un boxeador acabado. Era un buen actor y, en la mayoría de los casos, un buen tipo".

Sean Connery in his first starring role, as a washed-up boxer. He was a fine actor and by most accounts a good guy. pic.twitter.com/q1kmxUrFGC — Stephen King (@StephenKing) October 31, 2020

"Descansa en paz el glorioso Sean Connery", resaltó por su parte la actriz Elizabeth Hurley.

RIP the glorious Sean Connery pic.twitter.com/pzQ20gtFz9 — Elizabeth Hurley (@ElizabethHurley) October 31, 2020

El cineasta Kevin Smith relató por su parte como la trayectoria del actor escocés sirvió para formar lazos con su propio padre.

"Él era el James Bond de mi papá, así que papá apoyó la carrera del Sr. Connery toda su vida, siempre llevándome a ver cualquier película en la que estaba su actor favorito. Tengo dulces recuerdos de ver a papá mirar a su ídolo cinematográfico. Entonces, el fallecimiento de Sean Connery también se siente como si estuviera perdiendo a papá nuevamente. Descansa en paz, Dr. Jones", escribió.

He was my Dad’s James Bond, so Dad supported Mr. Connery’s career his entire life, always taking me to see any movie his fave actor was in. I have sweet memories of watching Dad watch his movie idol. So Sean Connery’s passing also feels like I’m losing Dad again. RIP, Dr. Jones. pic.twitter.com/8ElVyac1kV — KevinSmith (@ThatKevinSmith) October 31, 2020

Por su parte, el actor Hugh Jackman resaltó que "crecí idolatrando a Sean Connery. Una leyenda en pantalla y fuera de ella. Descansa en paz".