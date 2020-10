Sean Connery: James Bond y otras películas destacadas de la fallecida leyenda del cine

"My name is Bond, James Bond". Dicha frase convirtió en leyenda no solamente al agente 007, sino que también a Sean Connery.

El actor escocés falleció a los 90 años y su legado va de la mano con el espía inglés, interpretando dicho papel en siete ocasiones.

Muere Sean Connery a los 90 años: el eterno James Bond Sean Connery tuvo una destacada trayectoria en el mundo de la actuación, ganando el Oscar al mejor actor secundario en 1988 por su rol en "Los intocables".

Pero no solamente su carrera tiene relación con Bond, ya que también apareció en diversas películas y recibió varias distinciones durante su dilatada trayectoria.

James Bond

En 1962 interpretó por primera vez al agente 007 en "Dr. No". Dicho papel lo repitió en siete ocasiones, finalizando en 1983 con "Nunca digas nunca jamás". En el listado destacan también cintas como "Goldfinger" y "Desde Rusia con amor".

Highlander

Pese a que la cinta no fue apoyada por la crítica, la película fue un éxito de taquilla en 1986 y dio pie a varias continuaciones, apareciendo el escocés solamente en la segunda parte.

El nombre de la rosa

Otras de los recordados filmes del actor, la cual fue realizada en 1986 y está basada en la novela de Umberto Eco.

Sean Connery y su Oscar por Los intocables.

Los intocables

Una de las grandes producciones de Sean Connery, en donde interpretó al policía Jim Malone. Ganó el Oscar en 1988 como mejor actor secundario.

Indiana Jones y la Última Cruzada

La trilogía original de la saga protagonizada por Harrison Ford terminó con esta entretenida cinta, en donde el escocés realiza el papel del papá de Indiana en 1989.

La Caza del Octubre Rojo

En 199o interpretó a un capitán de un submarino nuclear más modero de la Unión Soviética que se dirige a las costas de Estados Unidos, hecho que causa preocupación, hasta que aparece Jack Ryan, quien cree que el personaje de Connery quiere desertar.

Sean Connery en La Roca

La Roca

Entretenida cinta de acción en la isla de Alcatraz, que reunió además a Nicolas Cage y Ed Harris. Fue un éxito de taquilla en 1996.

Descubriendo a Forrester

Una de las últimas películas del actor escocés, estrenada en 2000 y en donde hace la figura de un mítico y enigmático escritor.