Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este lunes 2

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

Tienes gran iniciativa y entusiasmo, lograr percibir con rapidez las cosas que no están bien y que deben ser cambiadas. Confía en ti y comienza la semana con toda la energía, cada vez queda menos para que termine el año.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Está bien que siempre tengas en mente tus objetivos materiales, pero no debes dejar de lado lo más importante en tu vida. No descuides los detalles con las personas que más quieres y necesitan de tu amor.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Eres una persona sociable que cae bien en la mayoría de lugares en donde escoge estar, esta semana se viene con todo. Proyecta tu mes, organízate bien y cumple las metas personales que has tenido que aplazar.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Eres una persona hermosa, nadie te puede decir lo contrario, a pesar de que has tenido días complejos intentas ser empático y comprensivo. Empieza esta semana imaginando que es un nuevo comienzo para ti.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Te frustras demasiado si las cosas no salen tal cual tú quieres, intenta enfocarte en el presente y resolver los problemas que se te vayan presentando. Eres una persona muy ingeniosa y capaz, así que ten claro que nada puede contigo.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Es momento de comenzar a respirar y hacer las cosas bien, toma el tiempo necesario para cada actividad que hagas, todo te saldrá bien si confías en ti. Intenta dejar las críticas a un lado, te darás cuenta que ver el lado positivo es la mejor opción.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Eres la persona protagonista de tu vida, así que disfrútala, no es momento de perder el tiempo, estás en el momento de gozar. En el lugar que estás es donde necesitan de ti y tus capacidades para buscar el equilibrio.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Eres una persona profunda que quiere descubrir siempre el por qué de cada cosa, este mes y el anterior son tuyos, así que protege tu energía y disfruta. Goza cada día junto a las personas con las que escogiste estar.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

A veces no te das ni cuenta, pero estás confiando demasiado en personas que no lo merecen, pero es así como has aprendido de la vida y te has dado cuenta que no todo lo que brilla es oro. Concéntrate en ti y estar en constante aprendizaje.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Eres una persona disciplinada, eso te juega a favor, pero debes aprender a no intentar tener todo bajo control, ya que el estrés no le hace bien a tu salud. Comienza este mes con todo, atrévete y conoce más de ti.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Eres un ser de luz que busca e intenta estar rodeado de gente que tenga ideales parecidos al suyo. Este mes lo comenzarás con todo, lograrás muchas de las metas propuestas al comienzo de año.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Eres una persona compasiva y muy emocional, eso te define como una gran persona, que ama con intensidad y lucha por la justicia. Este mes será un gran comienzo para a dar un fin a todo aquello que debes dejar atrás