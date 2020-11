Karen Doggenweiler la tiene clara: "No volvería a un matinal"

Karen Doggenweiler, animadora de TVN se confesó en cuanto a sus intenciones laborales y la tiene clara: no volvería a conducir un matinal.

La periodista, en conversación con Jordi Castell, dijo que estos programas "son muy largos" y que "no volvería a un matinal".

¿Karen Doggenweiler a Viña?

Sobre la posibilidad de conducir el Festival de Viña del Mar, Karen respondió que "es genial y es un escenario maravilloso. Por eso te decía, que a cualquier animador que le preguntes te va a decir que sí. A cualquier animador le gustaría estar arriba de ese escenario".

"Pero yo estaba contenta con Olmué, me eligieron hija ilustre. Bueno y lo de Talca también es increíble 120 a 150 mil personas… es impresionante una experiencia muy impactante. Viña tiene sus animadores y vamos ver lo que pasa con este certamen. Yo siempre pienso que uno tiene que apoyar a todos los animadores que están arriba del escenario y que les toca esa gran responsabilidad. Así que todo el apoyo y ahí estaremos en primera fila aplaudiéndolos con el Pancho", sostuvo.

¿Y la Karen Primera Dama?

Jordi le preguntó al hueso: tú en algún minuto vas a ser Primera Dama, serías la raja y súper chora… ¿Si Marco, en algún minuto gana y fuera Presidente de Chile, qué medidas urgentes crees tú que debiera tener una “Primera Dama” como tú?

"Tantas… No solamente una. De partida el día después o el aterrizaje de esta pandemia va a ser súper complicado. Vamos a tener un tema de salud mental, además de la crisis sanitaria, económica y social. Pero siempre yo creo que, en el caso de cualquier gobierno y país, lo que la gente necesita es sentir que no está luchando sola contra una enfermedad… Y que sólo tiene preocuparse de mejorarse y no juntar la plata para sanarse, es el sueño de cualquier país. Los recursos siempre son pocos, pero es lo que uno quisiera para toda la gente que hoy día está enferma y que siente que un familiar está desprotegido. El tema de las enfermedades es brutal".