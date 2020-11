"Baby Shark" destronó a "Despacito": se convierte en el video más visto de YouTube

"Baby Shark, do do do doooo, baby shark, do do do dooo"…¿cuántos papás tienen que poner una y otra vez esta canción a sus hijos? Y es que este fenómeno logró destronar al hit de Luis Fonsi y Daddy Yankee, "Despacito" en YouTube.

"Baby Shark", de este modo, se convirtió en el video más visto de la plataforma de videos, superando las 7.040 millones de reproducciones, desde que se subió el video el 17 de junio de 2016.

Ahora, sí hay que ser justos, ya que le lleva un año de ventaja al éxito latino, ya que "Despacito" se subió el 13 de enero de 2017.