Daniella Campos reaparece: se emociona con gesto de enfermeras tras su operación

"Me hicieron llorar". Así comienza la publicación del regreso de Daniella Campos a las redes sociales, luego de la cirugía a la que fue sometida para extirpar dos tumores y su reingreso a la Clínica Alemana, debido a intensos dolores postoperatorios.

Daniella Campos sigue pasándolo mal: se internó por dolores post cirugía La periodista y exmodelo fue operada hace dos semanas por dos tumores en la cabeza, producto de un mucocele.

La semana pasada reveló que "me dan crisis de dolor (…) todo se ha vuelto muy doloroso. De pronto estoy bien y me viene de repente un dolor horrible que no se va y que es el nervio trigémino (ubicado en el cráneo)".

Y ya al parecer ad portas de su alta, Campos publicó en su cuenta de Instagram el gesto de las enfermeras que la emocionó.

"Me hicieron llorar… 😭 En un respiro de crisis de dolor mis enfermeras me regalaron un hermoso ramo de girasoles… siiiiiii los mismos que me pintó #michasconaexquisita👸🏻 para la clínica… ya no puedo más estar separada de ti hija y si todo sigue así mañana podríamos volver a estar juntas…", escribió.

Agregó que "estos pequeños gestos que en 10 días pude dejar en sus corazones paga todo el dolor que ellas ayudaron a curar con su enorme vocación y amor por su trabajo…Reconozco que el sacrificio que hacen a diario ellas sin olvidarse nunca del cariño que tanto necesitamos el ser humano para recuperarnos!".