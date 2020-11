El regalo más sorprendente que recibió Kim Kardashian para su cumpleaños: un holograma de su papá

El marido de Kim Kardashian, Kanye West, se supera cada día y esta vez, en verdad usted defina esto: le regaló a su esposa para su cumpleaños, un holograma de su padre fallecido Robert Kardashian.

Es así como el rapero recreó digitalmente una copia exacta de su fallecido suegro.

El holograma le dijo a la socialité lo orgulloso que está de ella: "Lo más hermoso que he presenciado es verte hacer crecer tu familia”, continuó diciendo el hombre proyectado en el cielo. “Eres la madre más, más, más increíble de tus cuatro hermosos hijos, y son perfectos", sentenció.

Fue así como Kim agradeció el regalo de su esposo en la cuenta de Twitter: "No puedo siquiera describir lo que ha significado tanto para mí como para mis hermanas, mi hermano, mi madre y mis amistades más cercanas experimentar esto juntas. Muchas gracias Kanye por este recuerdo que durará toda mi vida".

For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨🤍 It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 29, 2020