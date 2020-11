La promesa que no cumplió Pamela Díaz: "Nunca más voy a estar con un hombre"

En agosto del 2019, Pamela Díaz confesó su separación con Fernando Téllez, con quien contrajo matrimonio en 2017 e, incluso, tuvo a su tercera hija. Meses de eso, hizo una declaración de la que muchos le advirtieron que se iba a arrepentir: "Jamás me voy a casar y nunca más voy a estar con un hombre. Yo quedé dañada".

Y bueno, promesa que claramente no cumplió, como ya todos sabían, pero ayer se hizo público que está en pareja con su compañero de labores, Jean Philippe Cretton.

Pamela Díaz y Jean-Philippe Cretton juntos: se fueron de vacaciones a Cancún La pareja fue sorprendida en el aeropuerto por Las Últimas Noticias embarcándose hacia el balneario mexicano. "Sí, estamos juntos", dijo el animador. "Lo estamos pasando bien", señaló ella. Así, confirmaron todos los rumores existentes desde el verano padsado.

"No voy a estar nunca más con un hombre. Jamás podría vivir con alguien y no quiero un hombre en mi vida”, sentenció. “No voy a pololear nunca. Nunca más voy a estar con un hombre. Lo he dicho”, exclamó frente a las cámaras y aseveró que “nunca más. No quiero más un hombre en mi vida, ni siquiera un “touch and go (…) No va a aparecer nadie, estoy muy cerrada”, reiteró.

Y bueno, fue sorprendida por Las Últimas Noticias en el aeropuerto, preparándose para embarcar a su viaje a Cancún.