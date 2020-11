Myriam Hernández y el susto por el infarto de su esposo: "Afortunadamente me hicieron caso y lo llevaron a la clínica"

Myriam Hernández pasó un susto luego del infarto que sufrió su marido y manager Jorge Saint-Jean, quien pese a poner resistencia, terminó yendo a un centro de salud a tiempo, por lo que tuvo el ataque en la clínica. "Afortunadamente me hicieron caso", aseguró la también animadora de TV.

"Antes de ir a grabar al canal (Yo soy, en Chilevisión), le dije que no fuera a dejarme. Lo vi raro, estaba muy rojo y tenía la presión alta", dijo la cantante a Las Últimas Noticias, por lo que sus hijos lo llevaron a un centro médico. "Cuando voy llegando me dicen que tuvo el infarto", contó.

El fino consejo del Paty Maldonado a Pamela Díaz por viaje con Jean Philippe: "Negra, cuídate tu conejita" Esto en relación a los tres hijos que tiene. "¿Para qué quieres más?, ‘suficiente’ le dije yo, ‘¡ya basta!, ya déjese de andar tonteando’", explicó Maldonado.

Ahí comenzó la angustia de la artista chilena y aseguró que "me devolví llorando, pero afortunadamente me hicieron caso y le dio el infarto allá en la clínica. Lo atendieron de inmediato y no tuvo daños en el corazón".

Una de las claves que le permitieron a Hernández percatarse de los problemas de su marido, fue un dolor en la mandíbula. Según el cardiólogo Ernesto Chaigneau "dos tercios de los pacientes que sufren ataques al corazón expresan un dolor en el centro del tórax", lo que es muy común que suba hacia el cuello.

Actualmente Saint-Jean se encuentra bien de salud, aunque Hernández reconoció que de a poco retoma el deporte, lo ayudan en la casa con una alimentación más saludable y salen a caminar para tener mayor actividad física.

Myriam Hernández contó el susto que pasó con su esposo: