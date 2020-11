Cartelera de TV: películas y series para ver hoy jueves 5 en la pantalla chica

NOÉ

Cinecanal (DirecTV 507, Movistar 615, VTR 035, Claro 93)

Horario: 18:55.

En un mundo asolado por los pecados humanos, Noé (Russell Crowe), un hombre pacífico que sólo desea vivir tranquilo con su familia, recibe una misión divina: construir un Arca para salvar al mundo del inminente diluvio. Todas las noches tiene una pesadilla recurrente en la que puede ver la catástrofe provocada por ese diluvio, pero después el sueño termina con la reaparición de la vida en la Tierra.

SOMOS UN PLATO

TV+ (DirecTV 1147, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 15:00 y 01:30.

Entretención. El chef Álvaro Lois y el periodista José Miguel Furnaro conducen este programa de conversación, con invitados, que se desarrolla en la cocina y en un acogedor comedor de diario.

CASO CERRADO

Canal 13 (DirecTV 148, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 16:20.

La doctora Polo presenta varios casos entre participantes en litigio, los cuales tienen un conflicto de todo tipo, que intenta resolverlo como juez árbitro. Antes de participar en el programa, los litigantes deben firmar un contrato de arbitraje que les obliga legalmente a respetar las decisiones de Polo.

CARMEN GLORIA A TU SERVICIO

TVN (DirecTV 149, Movistar 119, VTR 019, Claro 053)

Horario: 17:30.

Talk show. En este programa dedicado a los temas de la comunidad, Carmen Gloria Arroyo dirime como jueza casos entre participantes en litigio, presenta casos especiales de superación y, con la participación de algunos expertos, entrega consejos para enfrentar diversos problemas.

CUENTA FINAL

FXM (DirecTV 505, Movistar 606, VTR 054, Claro 104)

Horario: 20:45.

Nick Wells (Robert de Niro), un ladrón profesional, proyecta un robo tan complejo que se ve obligado a buscar la ayuda de un hábil cómplice (Edward Norton), vulnerando así la regla de oro de su trabajo: actuar siempre solo. Además, este golpe echaría por tierra los planes de Nick de abandonar el mundo del crimen para irse a vivir con su novia.

ROSARIO TIJERAS

La Red (DirecTV 148, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 21:30.

Teleserie mexicana. Rosario es una guerrera de uno de los barrios más pobres y peligrosos en Ciudad de México. Su belleza y nobleza contrasta con el ambiente gris y desolado donde creció. Ella es temida por sus enemigos y adorada por sus amigos.

HOMBRES DE NEGRO 3

Paramount Channel (DirecTV 510, Movistar 609, VTR 023, Claro 96)

Horario: 21:50.

Cuando el MIB recibe la información de que el Agente K podría morir a manos de un alienígena, lo que cambiaría la historia para siempre, el Agente J es enviado a los años 60 para evitarlo. Con Will Smith, Josh Brolin, Jemaine Clement, Tommy Lee Jones, Michael Stuhlbarg, Emma Thompson y Alice Eve.

LA BRÚJULA DORADA

Warner Channel (DirecTV 206, Movistar 501, VTR 033, Claro 105)

Horario: 22:00.

Lyra Belacqua es una huérfana rebelde que vive como una reclusa en el Jordan College. Pero Lyra también viven en mundos no vistos, dimensiones intangibles donde la humanidad se desarrolla con sutiles diferencias. Pero ese mundo está cambiando: el gobierno está apretando sus garras contra la población y su oscura maniobra ha dado lugar a una fuerza misteriosa que está secuestrando niños.

BAJO CERO

A&E (DirecTV 207, Movistar 506, VTR 030, Claro 107)

Horario: 22:00.

Robert Hansen (John Cusack) se dedicaba a contratar prostitutas en Anchorage, Alaska, a las que luego secuestraba, torturaba y violaba. Después las llevaba a una remota cabaña y las liberaba para darles caza como si fueran animales. El agente de la policía Jack Halcombe (Nicolas Cage) está decidido a atraparle y para ello cuenta con la única testigo que ha logrado escapar, una joven prostituta (Vanessa Hudgens).

EL KARATE KID

Studio Universal (DirecTV 508, Movistar 602, VTR 051, Claro 103)

Horario: 22:00.

Daniel Larusso (Ralph Macchio) llega a Los Ángeles dispuesto a hacer nuevos amigos. Sin embargo, se convierte en el blanco de los ataques de un hostil grupo de estudiantes de kárate, cuando comienza a salir con la antigua novia del cabecilla del grupo. En tal situación, acude a pedirle ayuda a Miyagi (Pat Morita), un maestro de artes marciales, para que le enseñe kárate.

VIDAS CRIMINALES

Cinemax (DirecTV 509, Movistar 616, VTR 036, Claro 91)

Horario: 22:00.

Dos sujetos que se conocen en la cárcel, presos por robar coches, cuando quedan en libertad deciden secuestrar a la esposa de un rico empresario. Con lo que no contaban era con que el marido no tuviese el más mínimo interés en liberarla. Recurren entonces a un plan B, en el que la mujer participará gustosamente para vengarse de su marido. Con Jennifer Aniston, Isla Fisher, Tim Robbins, Will Forte, Mark Boone Junior y John Hawkes.

OYE AL CHEF

Chilevisión (DirecTV 151, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 22:30.

Emilia Daiber conduce este programa sobre cocina en el que dos invitados famosos deberán preparar un platillo guiados por uno de los chefs participantes -Ennio Carota​, Yann Yvin y Christopher Carpentier- y luego someterlo al escrutinio de un jurado compuesto por críticas culinarias y mujeres expertas en cocina que determinarán el plato ganador.