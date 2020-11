Julio César Rodríguez se llena de críticas por cuestionar la acusación constitucional contra Víctor Pérez

Un día después de que se aprobara la acusación constitucional contra Víctor Pérez, quien renunció al Ministerio del Interior, el animador de Contigo en la Mañana de Chilevisión, Julio César Rodríguez, cuestionó que más allá de la votación del libelo, todo es "una pasada de cuentas".

"Pongamos por caso que el Senado encuentra culpable al señor Pérez de todo lo que se le acusa ¿qué va a pasar? Que el señor Pérez por cinco años no va a poder ejercer cargos públicos, ¿en qué cambia Chile? cuál es la discusión profunda y amplia?", se cuestionó Julio César.

"Porque al parecer en lo que hay una transversalidad en la opinión pública y en los ciudadanos es que hay que cambiar el tema de la seguridad, hay que reformar Carabineros, y hay que tener un solo discurso porque no se le puede aplicar Ley de Seguridad del Estado a uno y a los otros no. Lo mínimo que pide la ciudadanía es consistencia y coherencia a la clase política para que sea un principio y no una maniobra, entonces, uno siente que todo es como en la 'chica', uno siente que todo es 'en la menor', una cosa chica, una pasada de cuentas…", agregó el periodista.

Los dichos de JC no pasaron inadvertidos en las redes sociales, donde esta vez a diferencia de días anteriores, los usuarios no le dejaron pasar que cuestionara la acusación constitucional contra Víctor Pérez.

#contigoendirectochv Impresentable julio cesar Rodríguez con sus extraños comentarios defendiendo a Víctor Pérez. — Sandra (@Sandrin98083233) November 4, 2020

Julio Cesar el ídolo de la izquierda nice, defendiendo a Víctor Pérez en #ContigoCHV — Miguel Peña (@Endeudado_UdeC) November 4, 2020

Al parecer @chilevision @alvarez_monse y julio César Rodríguez están haciendo una defensa coorporativa al ministro @victorperez_v

Que vergüenza. Tratan de parecer insidiosos y q representan el pensar dla gente, pero en realidad quedan como tontos

De monse lo esperamos(es momia) — luis guevara torres (@luguevarator78) November 4, 2020

#ContigoEnLaManana julio cesar Rodríguez que raros sus argumentos en su defensa de Víctor Pérez . Amigo de un nazi , pedófilo y funcionario de la Dictadura. Mal su conversa hoy.

No me representa para nada este matinal. — Sandra (@Sandrin98083233) November 4, 2020

Perdimos a Julio César Rodríguez, defiende a Víctor Pérez. Mucho duró la escoba nueva que barría bien, empezó a barrer mierda.#ContigoCHV — luisinlandaes. (@luisingermanico) November 4, 2020