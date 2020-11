Luli anuncia "demanda para todos": "Cuidado conmigo no se metan"

Nicole Moreno usó su cuenta de Instagram para dejar claro que es de temer y que no se metan con ella, anunciando que "habrá demanda para todos".

"Todo se devuelve, por que la vida tiene tantas vueltas", publicó en sus stories de Instagram. "Demanda para todos los que me hicieron daño en mi vida. Gracias al deporte me acuerdo de cada situación! Cuidado conmigo no se metan! mmm… prepárense".

Esto es de seguro por los haters que le comentan cada publicación que hace en la red social.

El anuncio de demanda hizo recordar sus mismas palabras hace un par de años atrás, cuando cansada de que la esperaran afuera de cada lugar que visitaba, disparó con la amenaza de demanda contra los periodistas.