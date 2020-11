KiddTetoon lanza videoclip de "Illuminati" con Ozuna: "Queremos comernos el mundo"

View this post on Instagram

Estoy ansiosooooooo 🤯!!!! Esperó todo su apoyo amigos🙏 HOY 18:00 hrs por todas las plataformas digitales !!! Dímeloooo @ozuna @diegosmithl hoy rompemos con todo los poderes 🔥🙏💕❤️ #IlluminatiRemix 💥