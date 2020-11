Ignacio Gutiérrez se despide de "Buenos Días a Todos" por Instagram: "No fue fácil. Les voy a echar de menos"

View this post on Instagram

Equipo lindo… No fue fácil. Les voy a echar de menos! Nunca olvidaré esas largas conversas cuando les decía que había que intentarlo y que sí se podía. Ahora muy feliz me haré cargo de mis palabras y emprendo nuevos rumbos. Allá vamos ! Gracias por el trato y por hacerme sentir tan querido. Hasta siempre @muybuenosdiastvn. Y SI SE PODÍA !!!! 👏👏👏 #tv #matinal #tvshow #morningshow #avanzar #intentarlo #calma #gracias #llegoelmomento #hastasiempre