System of a Down sorprende al mundo al lanzar nuevas canciones tras 15 años de silencio

Nadie, absolutamente nadie se lo esperaba. System of a Down lanzó nuevas canciones tras 15 años de silencio, donde las declaraciones cruzadas y las fricciones habían sido la tónica del último tiempo.

Sin embargo, todo parece indicar que las diferencias quedaron atrás con este baldazo de agua fría, ya que la banda liderada por Serj Tankian decidió volver al estudio en medio del conflicto armado que vive Armenia y Azerbaiyán.

System of a Down

Mediante un comunicado, System of a Down comunicó que “nosotros como System Of A Down acabamos de publicar nueva música por primera vez en 15 años. El momento para hacerlo es ahora, ya que juntos, los cuatro tenemos algo extremadamente importante que decir como una única voz”.

"Estas dos nuevas canciones, ‘Protect The Land’ y ‘Genocidal Humanoidz’, hablan sobre la peligrosa y preocupante guerra perpetrada contra nuestras patrias culturales de Artsakh y Armenia”, señala el comunicado de System of a Down .

"Nos damos cuenta que para muchos de ustedes hay formas más cómodas para escuchar música, así que por favor consideren la oportunidad de descargar estas canciones como un acto de caridad por encima de todo. La música y las letras hablan por sí mismas”, finaliza.

"Protect the Land"

"Genocidal Humanoidz"