Tati Penna reaparece tras varios años para contar su enfermedad: "Tengo la esperanza de no empeorar"

Tras varios años alejada de la televisión, Constanza “Tati” Penna reapareció en el podcast “Chilevisión 60” junto a Nicolás Copano donde dio detalles de la enfermedad que enfrenta.

Tati Penna, ex animadora de Escrúpulos, programa de conversación que se emitió en CHV durante los años ’90, reveló detalles de la esclerosis múltiple que padece.

"Tengo estas dificultades horrendas para caminar, se me cae todo, un desastre, pero he logrado recibir, sobre todo por el Twitter, una cantidad de cariño que yo creo que en normalidad no le daría tanta importancia, ni sería tan relevante para mí”, reveló Tati Penna.

La animadora aseguró que al contar detalles de su enfermedad no quiere "inspirar lástima", y que muy por el contrario desea que la recuerden como una mujer que "hizo lo que quiso, cuando pudo hacerlo y fue feliz. Así quiero".

Además, señaló que "tengo problemas de motricidad, escribir se me hace muy difícil y hacer mi firma, así que menos mal que ya no se hacen cheques. Esas cosas me tienen mal. Lavarme el pelo es un tango, tengo kinesiólogo día por medio (…) para cortar la carne, no puedo. Entonces el Claudio (su marido), me pasa la carne cortadita, así que bien".