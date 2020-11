Las reacciones tras otro vuelco en "Verdades Ocultas": Nicolás le confesó a Tomás que está enamorado de él

Es que la verdad que la trama de "Verdades Ocultas" nunca ha seguido una línea, tiene idas, venidas, para un lado y otro y por algo se ha transformado en la teleserie más larga de la historia de la TV chilena. Y el capítulo de ayer dejó la grande, luego de que el personaje Nicolás (Emilio Edwards) le confesara a su mejor amigo, Tomás (Matías Oviedo), que lo ama.

El chef finalmente le confesó al protagonista que desde hace mucho tiempo, está sintiendo sentimientos de amor hacia él, que son mucho más grandes que los de una amistad.

La confesión de Nicolás

"Siempre he sentido que está ahí. Es que el amor que siento por ti, Tomás, es superior a cualquier cosa", dijo Nicolás. "No me salgai (sic) con esto ahora, por favor", dijo el personaje de Oviedo.

"Disculpa que te lo diga ahora, pero es la verdad y es lo que siento", finalizó el cocinero.

Reacciones que dejó en redes sociales

Cuantos más estamos viendo #VerdadesOcultas después de jurar no verla mas y sintiéndonos ridículos jajaja esperando otra idiotez más pic.twitter.com/fXLmonUyua — Pam Pam👽 (@Pam88487202) November 5, 2020

Nicolás: "Yo puedo hacerte feliz. Demonos una oportunidad. Yo estoy enamorado d tí Tomás!"#VerdadesOcultas pic.twitter.com/sPdVrpAqzB — 𝕁𝕦𝕒𝕟 𝕄é𝕟𝕕𝕖𝕫 👑🎮 (@_RevenG) November 5, 2020