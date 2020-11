Anita Alvarado repasa a Pamela Díaz: "No me cae mal, pero sí siento que es envidiosa"

Anita Alvarado se refirió a la relación que Pamela Díaz tiene con su compañero en Chilevisión, Jean Philippe Cretton, quienes revelaron su noviazgo mientras pasean por Cancún.

La ex geisha chilena comentó que si bien “a mí ella no me cae mal, pero sí siento que es envidiosa”, según declaraciones que reproduce Radio Agricultura.

“Cuando alguien está brillando más que ella, le tira una talla pesada (a otra persona)”, expresó Alvarado.

Alvarado, quien dijo que la actitud de La Fiera se refleja en televisión, aseguró que “no es la palabra correcta pesadez, (sino) como que quiere humillarla (y dice) ‘ay no, si no eres tan brillante como la gente cree’”.