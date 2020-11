Millaray Viera y el incómodo momento cuando conoció a los papás de Álvaro López: "No hallaba cómo decirles"

La animadora Millaray Viera y el exvocalista de Los Búnkers, Álvaro López, participaron del programa "Oye al Chef" de Chilevisión, y allí la hija de Gervasio y Mónica Aguirre reveló el incómodo momento que vivió cuando visitó por primera vez la casa de los padres del músico en Concepción.

"La primera vez que fui a comer a la casa de Álvaro, cuando empezamos a pololear, en Concepción, llegué donde su mamá y me tenía panita. Y yo no hallaba cómo decirle que no como interiores", agregó la actriz.

En tanto, Álvaro López también recordó aquella época y aseguró que "allá nos enamoramos y nos desenamoramos… Y nos desencantamos".

Hace unos días, Viera le dedicó un sentido mensaje de cumpleaños al rockero. "No podía dejar de hacerte una dedicatoria pública luego de que tú me emocionaras con la tuya hace un par de semanas. Eres cada día más bacano, cada día mejor papá, mejor amigo y mejor ex. Aquí una foto con el amor de tu vida y la mía. Te quiero mucho!", publicó Millaray Viera.